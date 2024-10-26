Женская Суперлига: результаты игрового дня 26 октября

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Сегодня, 26 октября, прошли четыре матча 7-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 7-й тур. 26 октября:

«Енисей» (Красноярск) — «Протон» (Саратов) — 1:3 (15:25, 17:25, 25:17, 8:25).

«Омичка» (Омская область) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (25:23, 15:25, 19:25, 18:25).

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Локомотив» (Калининградская область) — 2:3 (25:23, 16:25, 25:22, 20:25, 11:15).

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 2:3 (25:17, 21:25, 23:25, 25:16, 13:15).

Напомним, предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».