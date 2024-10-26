Волейболисты «Белогорья» обыграли «Факел Ямал» в 9-м туре Суперлиги

Сегодня, 26 октября, волейболисты «Белогорья» (Белгород) обыграли команду «Факел Ямал» из Нового Уренгоя со счётом 3:1 (25:20, 25:23, 23:15, 25:17) в матче мужской Суперлиги-2024/2025.

В следующем туре «Белогорье» сыграет с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), а волейболисты клуба «Факел Ямал» встретятся со спортсменами из красноярского «Енисея».

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.