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Волейболисты «Белогорья» обыграли «Факел Ямал» в 9-м туре Суперлиги

Волейболисты «Белогорья» обыграли «Факел Ямал» в 9-м туре Суперлиги
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Сегодня, 26 октября, волейболисты «Белогорья» (Белгород) обыграли команду «Факел Ямал» из Нового Уренгоя со счётом 3:1 (25:20, 25:23, 23:15, 25:17) в матче мужской Суперлиги-2024/2025.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 9-й тур
26 октября 2024, суббота. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 1
Факел Ямал
Новый Уренгой
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Факел Ямал: Дикарев, Ковальчук, Квочко, Хираудо, Мозжухин, Данани, Андреев, Крот, Сидоренко, Вышников, Морозов, Эннс, Пипуныров

В следующем туре «Белогорье» сыграет с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), а волейболисты клуба «Факел Ямал» встретятся со спортсменами из красноярского «Енисея».

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.

Календарь Суперлиги
Турнирная таблица Суперлиги
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