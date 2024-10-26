Мужская Суперлига: результаты игрового дня 26 октября

Сегодня, 26 октября, состоятся три матча 9-го тура мужского чемпионата России по волейболу в Суперлиге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 9-й тур, 26 октября:

«Кузбасс» (Кемерово) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:20, 26:24, 25:23);

«Локомотив» (Новосибирск) — МГТУ (Москва) — 3:0 (25:15, 25:16, 25:17);

«Белогорье» (Белгород) — «Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — 3:1 (25:20, 25:23, 23:25, 25:17).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.