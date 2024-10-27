Мужская Суперлига: расписание игрового дня 27 октября

Сегодня, 27 октября, состоится один матч 9-го тура мужского чемпионата России по волейболу в Суперлиге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 9-й тур, 27 октября:

18:00 мск. «Динамо» (Москва) — «НОВА» (Новокуйбышевск).

Московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице с 17 очками. «НОВА» располагается на 12-й позиции (восемь очков).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.