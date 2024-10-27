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Женская Суперлига: расписание игрового дня 27 октября

Женская Суперлига: расписание игрового дня 27 октября
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Сегодня, 27 октября, пройдёт один матч 7-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 7-й тур. Матчи 27 октября:

  • 18:00. «Минчанка» (Минск) — «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Напомним, предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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