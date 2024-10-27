Московское «Динамо» обыграло волейболистов «Новы» в 9-м туре Суперлиги

Сегодня, 27 октября, волейболисты московского «Динамо» обыграли спортсменов «Новы» (Новокуйбышевск) со счётом 3:1 (25:16, 23:25, 25:16, 25:18) в матче мужской Суперлиги — 2024/2025.

Далее новокуйбышевская «Нова» встретится с «Зенитом» (Санкт-Петербург). Игра пройдёт 6 ноября. Волейболисты московского «Динамо» сыграют с командой АСК (Нижний Новгород) 14 ноября.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.