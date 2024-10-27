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Московское «Динамо» обыграло волейболистов «Новы» в 9-м туре Суперлиги

Московское «Динамо» обыграло волейболистов «Новы» в 9-м туре Суперлиги
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Сегодня, 27 октября, волейболисты московского «Динамо» обыграли спортсменов «Новы» (Новокуйбышевск) со счётом 3:1 (25:16, 23:25, 25:16, 25:18) в матче мужской Суперлиги — 2024/2025.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
НОВА
Новокуйбышевск
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Полочанин, Каюмов, Соколов, Кураш
НОВА: Ананьев, Кулыгин, Титич, Рыбаков, Шпилёв, Данилов, Падо, Йовович, Заступов, Терентьев, Литвинов, Щербаков

Далее новокуйбышевская «Нова» встретится с «Зенитом» (Санкт-Петербург). Игра пройдёт 6 ноября. Волейболисты московского «Динамо» сыграют с командой АСК (Нижний Новгород) 14 ноября.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.

Календарь Суперлиги - 2024/2025
Турнирная таблица Суперлиги - 2024/2025
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