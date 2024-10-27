Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Минчанку» в 7-м туре Суперлиги

Сегодня, 27 октября, казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак-Барс» обыграл спортсменок «Минчанки» из Минска в рамках 7-го тура женской Суперлиги — 2024/2025 со счётом 3:1 (24:26, 25:9, 25:15, 25:15).

Далее «Динамо-Ак-Барс» встретится с калининградским «Локомотивом». Волейболистки «Минчанки» сыграют с командой «Тулица» (Тульская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».