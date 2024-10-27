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Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Минчанку» в 7-м туре Суперлиги

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Минчанку» в 7-м туре Суперлиги
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Сегодня, 27 октября, казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак-Барс» обыграл спортсменок «Минчанки» из Минска в рамках 7-го тура женской Суперлиги — 2024/2025 со счётом 3:1 (24:26, 25:9, 25:15, 25:15).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 7-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Минчанка
Минск
Окончен
1 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Минчанка: Столяр, Турчина, Смирнова, Федоринчик, Володько, Барташевич, Сокольчик, Томашевская, Зарубо, Вакулко, Голодухина, Бурак, Касаткина
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

Далее «Динамо-Ак-Барс» встретится с калининградским «Локомотивом». Волейболистки «Минчанки» сыграют с командой «Тулица» (Тульская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».

Календарь Суперлиги - 2024/2025
Турнирная таблица Суперлиги - 2024/2025
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