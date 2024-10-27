Мужская Суперлига: результаты игрового дня 27 октября

Сегодня, 27 октября, состоялся один матч 9-го тура мужского чемпионата России по волейболу в Суперлиге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 9-й тур, 27 октября:

«Динамо» (Москва) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:1 (25:16, 23:25, 25:16, 25:18).

Московское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 20 очками. «Нова» располагается на 12-й позиции (восемь очков).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.