Женская Суперлига: результаты игрового дня 27 октября

Сегодня, 27 октября, состоялся один матч 7-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 7-й тур. Матчи 27 октября:

«Минчанка» (Минск) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (26:24, 9:25, 15:25, 15:25).

Напомним, предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».