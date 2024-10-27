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«Ощущения смешанные». Павел Тетюхин — о победе «Белогорья» в матче с «Факелом Ямал»

«Ощущения смешанные». Павел Тетюхин — о победе «Белогорья» в матче с «Факелом Ямал»
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Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин оценил игру команды в матче с новоуренгойским «Факелом Ямал» в 9-м туре мужской Суперлиги сезона-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 25:23, 23:25, 25:17) в пользу белгородского клуба.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 9-й тур
26 октября 2024, суббота. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 1
Факел Ямал
Новый Уренгой
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Факел Ямал: Дикарев, Ковальчук, Квочко, Хираудо, Мозжухин, Данани, Андреев, Крот, Сидоренко, Вышников, Морозов, Эннс, Пипуныров

«Если не брать в расчёт травму Андрея Марченко, результатом нельзя быть недовольным. Всё-таки три очка дома. Включились в нужный момент. Вот когда было легко, мы расслабились чуть-чуть, дали возможность «Факелу» показать свою хорошую игру. Сами чуть сдали.

Но когда «Факел» начал играть, как будто проснулся новый интерес к игре. Ребята по-хорошему завелись, разозлились, выиграли пару эмоциональных розыгрышей, которые дали заряд до конца игры. Ощущения смешанные, как это, наверное, часто бывает, но хорошо, что хорошо закончили», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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