«Ощущения смешанные». Павел Тетюхин — о победе «Белогорья» в матче с «Факелом Ямал»

Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин оценил игру команды в матче с новоуренгойским «Факелом Ямал» в 9-м туре мужской Суперлиги сезона-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 25:23, 23:25, 25:17) в пользу белгородского клуба.

«Если не брать в расчёт травму Андрея Марченко, результатом нельзя быть недовольным. Всё-таки три очка дома. Включились в нужный момент. Вот когда было легко, мы расслабились чуть-чуть, дали возможность «Факелу» показать свою хорошую игру. Сами чуть сдали.

Но когда «Факел» начал играть, как будто проснулся новый интерес к игре. Ребята по-хорошему завелись, разозлились, выиграли пару эмоциональных розыгрышей, которые дали заряд до конца игры. Ощущения смешанные, как это, наверное, часто бывает, но хорошо, что хорошо закончили», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.