Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Заработало наше грозное оружие». Доигровщица «Динамо» Москва — о победе над «Омичкой»

«Заработало наше грозное оружие». Доигровщица «Динамо» Москва — о победе над «Омичкой»
Аудио-версия:
Комментарии

Доигровщица московского волейбольного клуба «Динамо» Ольга Юрьева после победы в выездном матче с «Омичкой» в 7-м туре женской Суперлиги сезона-2024/2025 оценила игру команды и назвала элемент, который помог ей выиграть. Напомним, встреча завершилась со счётом 3:1 (23:25, 25:15, 25:19, 25:18).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 7-й тур
26 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Омичка
Омская область
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Омичка: Антонова, Щукина, Лопато, Ткачёва, Чередникова, Соболева, Колурбаси, Лукина, Мирошниченко, Лялина, Коржова, Горбатюк
Динамо М: Лазарева, Володина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Полякова, Хабибрахманова, Подкопаева

«Омичка» оказала нам хорошее сопротивление, было видно, что девочки заряжены на борьбу. Они агрессивно всё делали, всё тащили в защите. Огромное им спасибо за такую классную игру!

Первую партию мы, можно сказать, «стояли». Допускали много глупых ошибок. Но потом разыгрались, заработало наше грозное оружие – блок, и нам удалось преодолеть этот барьер. Для нас это очень важная победа!» – приводит слова Юрьевой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
Волейболистки московского «Динамо» на выезде победили «Омичку» в 7-м туре Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android