«Заработало наше грозное оружие». Доигровщица «Динамо» Москва — о победе над «Омичкой»

Доигровщица московского волейбольного клуба «Динамо» Ольга Юрьева после победы в выездном матче с «Омичкой» в 7-м туре женской Суперлиги сезона-2024/2025 оценила игру команды и назвала элемент, который помог ей выиграть. Напомним, встреча завершилась со счётом 3:1 (23:25, 25:15, 25:19, 25:18).

«Омичка» оказала нам хорошее сопротивление, было видно, что девочки заряжены на борьбу. Они агрессивно всё делали, всё тащили в защите. Огромное им спасибо за такую классную игру!

Первую партию мы, можно сказать, «стояли». Допускали много глупых ошибок. Но потом разыгрались, заработало наше грозное оружие – блок, и нам удалось преодолеть этот барьер. Для нас это очень важная победа!» – приводит слова Юрьевой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.