Кашин обозначил сроки, когда «Ленинградка» заиграет ещё лучше, чем в сезоне-2023/2024

Главный тренер женского волейбольного клуба «Ленинградка» Александр Кашин обозначил сроки, когда его команда начнёт играть ещё лучше, чем в конце прошлого сезона. Он также оценил результат встречи с «Заречьем-Одинцово» в 7-м туре российской женской Суперлиги сезона-2024/2025. Матч завершился со счётом 3:2 (17:25, 21:25, 25:23, 16:25, 15:13) в пользу ленинградской команды.

«Мучились, но боролись. Всё хорошо, что хорошо кончается. Нам нужно два месяца, чтобы заиграть как надо. Примерно так, как мы играли в конце прошлого сезона, но ещё лучше. Думаю, что к концу декабря мы будем так играть.

У нас команда, в которой люди играют не за деньги, а как в футбольном «Спартаке» в своё время, за ромбик. И у нас играют за «Ленинградку». И когда надо, достают то, чего и нет. К примеру, Гарелик весь матч не играла, а потом в одиночку выиграла пятую партию», – приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.