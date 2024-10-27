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Кашин обозначил сроки, когда «Ленинградка» заиграет ещё лучше, чем в сезоне-2023/2024

Кашин обозначил сроки, когда «Ленинградка» заиграет ещё лучше, чем в сезоне-2023/2024
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Главный тренер женского волейбольного клуба «Ленинградка» Александр Кашин обозначил сроки, когда его команда начнёт играть ещё лучше, чем в конце прошлого сезона. Он также оценил результат встречи с «Заречьем-Одинцово» в 7-м туре российской женской Суперлиги сезона-2024/2025. Матч завершился со счётом 3:2 (17:25, 21:25, 25:23, 16:25, 15:13) в пользу ленинградской команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 7-й тур
26 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
2 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Дворникова, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Попович, Жаброва, Козлова, Бирюкова
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Цибулько, Асташина, Максимова, Пирайнен, Озерова, Перова

«Мучились, но боролись. Всё хорошо, что хорошо кончается. Нам нужно два месяца, чтобы заиграть как надо. Примерно так, как мы играли в конце прошлого сезона, но ещё лучше. Думаю, что к концу декабря мы будем так играть.

У нас команда, в которой люди играют не за деньги, а как в футбольном «Спартаке» в своё время, за ромбик. И у нас играют за «Ленинградку». И когда надо, достают то, чего и нет. К примеру, Гарелик весь матч не играла, а потом в одиночку выиграла пятую партию», – приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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