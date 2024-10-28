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«Лучшая спортсменка России!» Губерниев выделил выступление Арины Федоровцевой

«Лучшая спортсменка России!» Губерниев выделил выступление Арины Федоровцевой
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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высоко оценил результаты российской доигровщицы Арины Федоровцевой, представляющей китайский волейбольный клуб Shanghai Bright Ubest.

«Лучшая спортсменка России!!! Прямо сейчас!!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

20-летняя российская волейболистка Арина Федоровцева — двукратная чемпионка Турции (2023, 2024), двукратный победитель розыгрышей Кубка России (2019, 2020), бронзовый призёр клубного чемпионата мира в составе «Фенербахче» (2021). В 2021 году вошла в список лучших игроков мира по версии Международной федерации волейбола.

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