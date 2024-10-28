«Не всеми действиями доволен». Брянский — о победе «Динамо» над «Новой»

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал выступление своих подопечных в матче с «Новой» (Новокуйбышевск). Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:16, 23:25, 25:16, 25:18) в пользу московской команды.

«Всё было весьма неплохо, за исключением второй партии. Мы снизили давление, стали ждать ошибок от соперника. Этого не произошло, поэтому нам пришлось возвращаться в игру. Доволен ли действиями игроков резерва? Не всеми действиями доволен, и статистика это показывает. Но как раз это и может стать точкой дальнейшего роста.

Насколько оцениваю готовность команды на текущий момент? Процентов на 70. Не секрет, что у нас есть определённые цели на сезон, а 100-процентную форму нельзя держать постоянно. У нас есть и спады, и взлёты – это нормально», — приводит слова Брянского пресс-служба «Динамо».

Далее новокуйбышевская «Нова» встретится с «Зенитом» (Санкт-Петербург). Игра пройдёт 6 ноября. Волейболисты московского «Динамо» сыграют с командой АСК (Нижний Новгород) 14 ноября.