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Мужская Суперлига: расписание игрового дня 28 октября

Мужская Суперлига: расписание игрового дня 28 октября
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Сегодня, 28 октября, состоится матч 13-го тура мужской PARI Суперлиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России по волейболу в Суперлиге.

Мужская Суперлига. Сезон-2024/2025.
13-й тур. 28 октября:

  • 19:00 мск. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Зенит-Казань» (Казань).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Не начался
Зенит-Казань
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что в текущем сезоне казанская команда не потерпела пока ни одного поражения. Представители Ленинградской области же проиграли в пяти из девяти матчей.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.

Календарь мужской Суперлиги-2024/2025
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2024/2025
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