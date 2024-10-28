Мужская Суперлига: расписание игрового дня 28 октября

Сегодня, 28 октября, состоится матч 13-го тура мужской PARI Суперлиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России по волейболу в Суперлиге.

Мужская Суперлига. Сезон-2024/2025.

13-й тур. 28 октября:

19:00 мск. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Зенит-Казань» (Казань).

Отметим, что в текущем сезоне казанская команда не потерпела пока ни одного поражения. Представители Ленинградской области же проиграли в пяти из девяти матчей.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.