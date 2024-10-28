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Цветан Соколов высказался о победе московского «Динамо» над «Новой»

Цветан Соколов высказался о победе московского «Динамо» над «Новой»
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Диагональный московского «Динамо» Цветан Соколов прокомментировал игру команды в матче с «Новой» (Новокуйбышевск). Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:16, 23:25, 25:16, 25:18) в пользу «Динамо».

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
НОВА
Новокуйбышевск
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Полочанин, Каюмов, Соколов, Кураш
НОВА: Ананьев, Кулыгин, Титич, Рыбаков, Шпилёв, Данилов, Падо, Йовович, Заступов, Терентьев, Литвинов, Щербаков

«Самое главное победа – набрали три очка. Видно, что не нашли ещё нашу лучшую игру. Необходимо работать. Если говорить про неудачу во второй партии, то так иногда случается в матче с соперником, которому нечего терять. Команда постоянно рискует, ловит кураж, многие вещи начинают получаться. И это произошло во втором сете у «Новы». Но главное, что в итоге мы добились победы», — приводит слова Соколова пресс-служба «Динамо».

Далее новокуйбышевская «Нова» встретится с «Зенитом» (Санкт-Петербург). Игра пройдёт 6 ноября. Волейболисты московского «Динамо» сыграют с командой АСК (Нижний Новгород) 14 ноября.

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