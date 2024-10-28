Цветан Соколов высказался о победе московского «Динамо» над «Новой»

Диагональный московского «Динамо» Цветан Соколов прокомментировал игру команды в матче с «Новой» (Новокуйбышевск). Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:16, 23:25, 25:16, 25:18) в пользу «Динамо».

«Самое главное победа – набрали три очка. Видно, что не нашли ещё нашу лучшую игру. Необходимо работать. Если говорить про неудачу во второй партии, то так иногда случается в матче с соперником, которому нечего терять. Команда постоянно рискует, ловит кураж, многие вещи начинают получаться. И это произошло во втором сете у «Новы». Но главное, что в итоге мы добились победы», — приводит слова Соколова пресс-служба «Динамо».

Далее новокуйбышевская «Нова» встретится с «Зенитом» (Санкт-Петербург). Игра пройдёт 6 ноября. Волейболисты московского «Динамо» сыграют с командой АСК (Нижний Новгород) 14 ноября.