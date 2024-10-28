Терзич — о матче с «Минчанкой»: надеюсь, моя команда научилась, что надо уважать соперника

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал победу своей команды над «Минчанкой» в рамках 7-го тура женской Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (24:26, 25:9, 25:15, 25:15).

«Когда смотрели игры «Минчанки», говорили про то, что, несмотря на то что она проигрывала пять или шесть матчей, она выигрывала у «Протона», показывала очень хороший волейбол с теми, кто стоит в турнирной таблице высоко. Я был уверен, что и сегодня так будут играть. Но моя команда, надеюсь, научилась сегодня, что надо уважать соперника всегда, несмотря на то на каком месте в турнирной таблице он находится. «Минчанка» показала в первой партии, что может хорошо играть, что у них есть хорошие волейболистки. Не могу сказать, что мы играли очень хорошо, но этого было достаточно, чтобы выиграть три партии», — приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ.

Далее «Динамо-Ак-Барс» встретится с калининградским «Локомотивом». Волейболистки «Минчанки» сыграют с командой «Тулица» (Тульская область).