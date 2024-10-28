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Терзич — о матче с «Минчанкой»: надеюсь, моя команда научилась, что надо уважать соперника

Терзич — о матче с «Минчанкой»: надеюсь, моя команда научилась, что надо уважать соперника
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Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал победу своей команды над «Минчанкой» в рамках 7-го тура женской Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (24:26, 25:9, 25:15, 25:15).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 7-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Минчанка
Минск
Окончен
1 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Минчанка: Столяр, Турчина, Смирнова, Федоринчик, Володько, Барташевич, Сокольчик, Томашевская, Зарубо, Вакулко, Голодухина, Бурак, Касаткина
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

«Когда смотрели игры «Минчанки», говорили про то, что, несмотря на то что она проигрывала пять или шесть матчей, она выигрывала у «Протона», показывала очень хороший волейбол с теми, кто стоит в турнирной таблице высоко. Я был уверен, что и сегодня так будут играть. Но моя команда, надеюсь, научилась сегодня, что надо уважать соперника всегда, несмотря на то на каком месте в турнирной таблице он находится. «Минчанка» показала в первой партии, что может хорошо играть, что у них есть хорошие волейболистки. Не могу сказать, что мы играли очень хорошо, но этого было достаточно, чтобы выиграть три партии», — приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ.

Далее «Динамо-Ак-Барс» встретится с калининградским «Локомотивом». Волейболистки «Минчанки» сыграют с командой «Тулица» (Тульская область).

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