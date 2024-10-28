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Арина Федоровцева выполнила 11 эйсов в дебютном матче за «Шанхай»

Арина Федоровцева выполнила 11 эйсов в дебютном матче за «Шанхай»
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Российская волейболистка Арина Федоровцева дебютировала за «Шанхай» в чемпионате Китая. Её команда на выезде победила «Ляонин» со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:16). На счету россиянки 20 очков при 45% реализации атак. При этом 11 очков Федоровцева набрала на подаче.

20-летняя волейболистка — двукратная чемпионка Турции (2023, 2024), двукратный победитель розыгрышей Кубка России (2019, 2020), бронзовый призёр клубного чемпионата мира в составе «Фенербахче» (2021). В 2021 году вошла в список лучших игроков мира по версии Международной федерации волейбола. Планируется, что по завершении чемпионата Китая Федоровцева доиграет сезон в «Фенербахче».

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