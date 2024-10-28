«Верона» Абаева одержала четвёртую подряд победу в итальянской Серии А1

В матче 5-го тура итальянской серии А1 «Верона», за которую выступает российский связующий Константин Абаев, одержала выездную победу над «Миланом» 3:1 (17:25, 26:24, 25:22, 30:28).

Россиянин появился на площадке в стартовом составе, но отправился в запас при счёте 1:6 во второй партии. Его сменил Лука Спирито, с которым команда смогла переломить ход игры. В дальнейшем Абаев выходил на замену на подачу.

Эта победа позволила команде Радостина Стойчева выйти на четвёртое место в турнирной таблице. «Верону» опережают «Перуджа» и «Пьяченца», выигравшие все пять матчей на старте сезона, а также «Трентино», у которого также четыре победы, но на одно очко больше.