Россиянки в итальянской Серии А1: результаты 4-го тура

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В Италии завершился 4-й тур женской волейбольной Серии А1. В ходе матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, суммарно набрали 37 очков.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, одержал победу над «Ромой» со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:17). Толок набрала 17 очков, Акимова продолжает восстанавление после операции.

«Кунео» Анастасии Капраловой со счётом 2:3 (25:23, 13:25, 18:25, 25:21, 12:15) уступил «Веро Воллей». Россиянка заработала 20 очков.

Яна Щербань, которая в прошлом туре завоевала звание MVP матча, не вошла в заявку на игру. Её клуб «Тальмассонс» уступил команде «Мегабокс Валлефолья» Виктории Кобзарь со счётом 1:3 (25:23, 13:25, 13:25, 19:25). Кобзарь на площадку не вышла.

«Кьери» Анастасии Ляшко одержал победу в матче с «Перуджей» со счётом 3:2 (25:18, 22:25, 25:14, 30:32, 15:9). Россиянка также не вышла на площадку.

Бывшая россиянка Екатерина Антропова, выступающая за «Савино Дель Бене» (Скандиччи), принесла команде 24 очка в матче с «Бусто-Арсицио». Её российская одноклубница Анна Котикова на площадку не вышла. Встреча завершилась со счётом 1:3 (22:25, 25:23, 20:25, 20:25) в пользу соперниц Антроповой и Котиковой.

После 4-го тура итальянской Серии А1 «Кьери» Ляшко занимает третье место в турнирной таблице, «Скандиччи» Котиковой и Антроповой – четвёртое, «Новара» Толок и Акимовой – пятое, «Валлефолья» Кобзарь – шестое, «Тальмассонс» Щербань – девятое, «Кунео» Капраловой остановился на последнем, 14-м месте.