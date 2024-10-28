Россиянки в турецкой Лиге Султанлар: результаты 5-го тура

В Турции завершился 5-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 62 очка.

«Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, одержал победу над «Нилуфер» со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:17). Лазарева принесла команде 16 очков, Курило – 13 очков.

«Вакыфбанк» Марины Марковой победил «Сарыер» Натальи Кротковой со счётом 3:0 (25:14, 25:21, 25:15). Маркова заработала 18 очков, Кроткова – четыре очка.

«Зерен Спор» Елизаветы Кочуриной со счётом 3:2 (18:25, 25:23, 22:25, 25:21, 15:12) обыграл «Арас Карго». Россиянка набрала пять очков.

«Бахчелиэвлер» Полины Шемановой со счётом 0:3 (20:25, 21:25, 17:25) уступил «Галатасараю». Шеманова принесла команде шесть очков.

После 5-го тура Лиги Султанлар «Вакыфбанк» Марковой и «Кузейбору» Лазаревой и Курило поднялись на одну строчку – пятое и шестое место соответственно. «Бахчелиэвлер» Шемановой опустился с пятого на седьмое место. «Зерен Спор» Кочуриной поднялся сразу на три строчки и занимает 11-е место, а «Сарыер» Кротковой опустился на две строчки вниз – последнее, 14-е место.