Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО», одержав девятую победу подряд в Суперлиге

Казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО», одержав девятую победу подряд в Суперлиге
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» на выезде обыграл «Динамо» из Ленинградской области в рамках 10-го тура предварительного этапа PARI чемпионата России – 2024/2025 среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1(18:25, 25:17, 25:17, 25:13) в пользу команды из Казани.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Воронков, Шишкин, Барабаш, Бирюков, Лапин, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко, Пятаков
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

Победа над коллективом из Ленинградской области стала для команды Алексея Вербова девятой подряд в чемпионате. «Зенит-Казань» лидирует в Суперлиге с 26 набранными очками за 10 туров.

Волейбол. Мужчины. Суперлига-2024/2025. 10-й тур:

«Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 3:0 (26:24, 25:19, 25:22).

Календарь мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android