Казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО», одержав девятую победу подряд в Суперлиге

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» на выезде обыграл «Динамо» из Ленинградской области в рамках 10-го тура предварительного этапа PARI чемпионата России – 2024/2025 среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1(18:25, 25:17, 25:17, 25:13) в пользу команды из Казани.

Победа над коллективом из Ленинградской области стала для команды Алексея Вербова девятой подряд в чемпионате. «Зенит-Казань» лидирует в Суперлиге с 26 набранными очками за 10 туров.

Волейбол. Мужчины. Суперлига-2024/2025. 10-й тур:

«Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 3:0 (26:24, 25:19, 25:22).