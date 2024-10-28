Казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО», одержав девятую победу подряд в Суперлиге
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Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» на выезде обыграл «Динамо» из Ленинградской области в рамках 10-го тура предварительного этапа PARI чемпионата России – 2024/2025 среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1(18:25, 25:17, 25:17, 25:13) в пользу команды из Казани.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Воронков, Шишкин, Барабаш, Бирюков, Лапин, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко, Пятаков
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Победа над коллективом из Ленинградской области стала для команды Алексея Вербова девятой подряд в чемпионате. «Зенит-Казань» лидирует в Суперлиге с 26 набранными очками за 10 туров.
Волейбол. Мужчины. Суперлига-2024/2025. 10-й тур:
«Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 3:0 (26:24, 25:19, 25:22).
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