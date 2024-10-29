Андрей Смирнов покинул пост главного тренера волейбольного «Енисея»

64-летний специалист Андрей Смирнов покинул пост главного тренера мужского волейбольного клуба «Енисей». Об этом сообщила пресс-служба команды.

В стане команды уточнили, что причиной кадровых изменений стали семейные обстоятельства. Новым тренером красноярского клуба стал Николай Вахрушев.

На данный момент в сезоне мужской PARI Суперлиги-2024/2025 «Енисей» занимает седьмое место. В активе волейбольной команды 14 очков. Команда тогда ещё под руководством Смирнова потерпела поражение в трёх встречах из девяти.

В 10-м туре российского чемпионата красноярцы сыграют на выезде 6 ноября против МВК «Факел Ямал».