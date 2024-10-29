Калининградский «Локомотив» стал первым полуфиналистом женского Кубка России

Женский волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда стал первым полуфиналистом Кубка России.

Подопечные Андрея Воронкова в гостевом матче во второй раз переиграли «Енисей» и вышли в следующую стадию турнира. На этот раз игра закончилась со счётом 3:2 (25:12, 25:16, 23:25, 12:25, 15:8). В первой игре калининградские волейболистки победили всухую — 3:0.

В другой паре состоялся лишь первый матч четвертьфинальной серии. Казанское «Динамо-Ак Барс» в гостях оказалось сильнее одинцовского «Заречья». Волейболистки «Динамо» победили с уверенным счётом 3:0 (25:18, 25:14, 25:23). Ответная встреча состоится 6 ноября.