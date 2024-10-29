Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Калининградский «Локомотив» стал первым полуфиналистом женского Кубка России

Калининградский «Локомотив» стал первым полуфиналистом женского Кубка России
Комментарии

Женский волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда стал первым полуфиналистом Кубка России.

Подопечные Андрея Воронкова в гостевом матче во второй раз переиграли «Енисей» и вышли в следующую стадию турнира. На этот раз игра закончилась со счётом 3:2 (25:12, 25:16, 23:25, 12:25, 15:8). В первой игре калининградские волейболистки победили всухую — 3:0.

В другой паре состоялся лишь первый матч четвертьфинальной серии. Казанское «Динамо-Ак Барс» в гостях оказалось сильнее одинцовского «Заречья». Волейболистки «Динамо» победили с уверенным счётом 3:0 (25:18, 25:14, 25:23). Ответная встреча состоится 6 ноября.

Материалы по теме
Мусэрский, Федоровцева, Абаев. Кто из наших волейболистов покоряет зарубежные чемпионаты
Мусэрский, Федоровцева, Абаев. Кто из наших волейболистов покоряет зарубежные чемпионаты
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android