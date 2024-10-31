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«Шанхай» Федоровцевой победил «Тяньцзинь» Фетисовой в чемпионате Китая

«Шанхай» Федоровцевой победил «Тяньцзинь» Фетисовой в чемпионате Китая
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Во 2-м туре женского чемпионата Китая «Тяньцзинь», чьи цвета защищает Ирина Фетисова, принимал «Шанхай», за который выступает Арина Федоровцева. Матч завершился со счётом 3:2 (19:25, 26:24, 27:25, 15:25, 15:9) в пользу гостей.

Федоровцева набрала 26 очков, показав 45% реализации атак. Россиянка стала главным фактором победы команды в пятой партии — на её счету два эйса и 100% забитых мячей. В составе хозяек площадки весь матч провела Ирина Фетисова. На счету центральной блокирующей «Тяньцзиня» шесть очков.

Таким образом, «Шанхай» одержал вторую победу подряд, а для «Тяньцзиня» это первое поражение в чемпионате.

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