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Две россиянки сыграют на клубном чемпионате мира

Две россиянки сыграют на клубном чемпионате мира
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Международная федерация волейбола раскрыла детали проведения женского клубного чемпионата мира в 2024 году. Турнир пройдёт в китайском городе Ханчжоу с 17 по 22 декабря. Этот город примет соревнование во второй раз подряд.

В числе участниц турнира будут две россиянки. Центральная блокирующая Ирина Фетисова выступает за «Тяньцзинь». Этот клуб в прошлом году стал чемпионом Китая, а на КЧМ сыграет на правах хозяина. В составе бразильского клуба «Прая» в турнире примет участие доигровщица Софья Кузнецова.

Кроме того, в клубном чемпионате мира сыграют итальянские «Конельяно» и «Милан», японские «Кавасаки» и «Ниньбинь», бразильский «Минас» и египетский «Замалек».

В прошлом году КЧМ выиграл турецкий «Экзачибаши», в его составе выступала россиянка Ирина Воронкова.

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