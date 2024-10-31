Россиянки в итальянской Серии А1: результаты 5-го тура

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В Италии завершился 5-й тур женской волейбольной Серии А1. В ходе матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, суммарно набрали 27 очков.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, одержал победу над «Кунео» Анастасии Капраловой со счётом 3:1 (25:22, 25:12, 19:25, 25:11). Толок набрала 5 очков, Капралова – 13. Акимова продолжает восстановление после операции.

«Тальмассонс» Яны Щербань уступил «Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который выступают экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова. Матч завершился со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:13). Щербань набрала 7 очков, Антропова – 23 очка, Котикова матч пропустила.

«Кьери» Анастасии Ляшко уступил «Бусто-Арсицио» со счётом 0:3 (22:25, 23:25, 23:25). Россиянка набрала 2 очка.

«Мегабокс Валлефолья» Виктории Кобзарь со счётом 0:3 (19:25, 19:25, 12:25) уступил «Имоко Конельяно». Кобзарь очков не набрала.

После 5-го тура итальянской Серии А1 «Скандиччи» Котиковой и Антроповой и «Новара» Толок и Акимовой поднялись на одну позицию вверх и занимают третье и четвёртое место в турнирной таблице соответственно. «Кьери» Ляшко опустилось на две позиции вниз – пятое место, «Валлефолья» Кобзарь на одну – седьмое, «Тальмассонс» Щербань упал на три позиции вниз – 12-е место. «Кунео» Капраловой сохранил последнее, 14-е место.