Россиянки набрали 71 очко в 6-м туре турецкой Лиги Султанлар

В Турции завершился 6-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 71 очко.

«Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, уступил в матче с «Зерен Спор» Елизаветы Кочуриной со счётом 1:3 (20:25, 25:23, 23:25, 22:25). Лазарева принесла команде 22 очка, Курило – 11 очков. Кочурина очков не заработала.

«Вакыфбанк» Марины Марковой победил «Бахчеливлер» Полины Шемановой со счётом 3:0 (25:17, 25:18, 25:18). Маркова набрала 13 очков, Шеманова – 8.

«Сарыер» Натальи Кротковой со счётом 1:3 (19:25, 25:23, 23:25, 23:25) уступил «Арас Карго». Россиянка набрала 17 очков.

После 6-го тура Лиги Султанлар «Вакыфбанк» Марковой, «Кузейбору» Лазаревой и Курило и «Бахчеливлер» Шемановой сохранили свои позиции – пятое, шестое и седьмое место соответственно. «Зерен Спор» Кочуриной поднялся на одну строчку вверх и занимает 10-е место, а «Сарыер» Кротковой остался на последнем, 14-е месте.