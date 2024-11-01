Российская связующая Лазарева пополнила состав турецкого «Вакифбанка»

28-летняя российская связующая Екатерина Лазарева временно вошла в состав турецкого волейбольного клуба «Вакифбанк», за который выступает Марина Маркова. Об этом пресс-служба команды сообщила на своей странице в социальной сети.

Лазарева заменит получившую травму Джансу Озбай. Основная связующая «Вакифбанка» проходит лечение, которое продлится ещё три недели, после чего состоится повторная диагностика её здоровья.

Россиянка призвана «сохранить качество тренировок» команды до возвращения Озбай.

В России Лазарева выступала за «Динамо-Ак Барс», краснодарское «Динамо», «Заречье-Одиноцово», «Приморочку», «Воронеж», «Липецк», «Сахалин». Сезон-2022/2023 провела во французском «Леваллуа». В 2021 году Екатерина входила в состав сборной России и выступала в Лиге наций.

Напомним, после 6-го тура Лиги Султанлар «Вакифбанк» занимает пятое место в турнирной таблице.