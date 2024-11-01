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Алина Попова перешла из французского «Ле-Канне» в московское «Динамо» до конца сезона

Алина Попова перешла из французского «Ле-Канне» в московское «Динамо» до конца сезона
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19-летняя российская доигровщица Алина Попова после двух лет во французском «Волеро Ле-Канне» вошла в состав московского волейбольного клуба «Динамо» до завершения сезона-2024/2025.

Пресс-служба французской команды отмечает, что россиянка присоединится к москвичкам «по просьбе «Динамо» в рамках долгосрочного сотрудничества двух клубов, а после сезона вернётся в состав «Волеро».

Напомним, Попова начала выступление за «Ле-Канне» в сезоне-2022/2023. В России доигровщица играла за «Северянку-2» и «Сириус».

За французский клуб продолжат выступление россиянки Анастасия Корниенко и Наталья Суворова. В текущем чемпионате Франции после шести туров «Волеро Ле-Канне» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

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