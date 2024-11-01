Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Женская сборная Италии выиграла в номинации ANOC Awards

Женская сборная Италии выиграла в номинации ANOC Awards
Аудио-версия:
Комментарии

В Португалии состоялась церемония награждения Ассоциации национальных олимпийских комитетов ANOC Awards. Победителем в номинации «Лучшая женская команда Парижа-2024» стала волейбольная сборная Италии.

Итальянская национальная команда впервые в истории выиграла титул олимпийских чемпионок, не уступив ни в одном матче за весь турнир. До Парижа-2024 Италия ни разу не проходила дальше четвертьфиналов на Олимпийских играх.

Награду от лица сборной получила связующая Карлотта Камби.

«Четвертьфиналы всегда были нашим самым большим препятствием, но в этом году наш настрой изменился благодаря нашему тренеру Хулио Веласко и всему персоналу, так что спасибо всей моей команде», — приводит слова Камби пресс-служба Международной федерации волейбола.

Камби также отметила, что теперь сборная сосредоточена на чемпионате мира в Таиланде в 2025 году.

Материалы по теме
Россиянки в итальянской Серии А1: результаты 5-го тура
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android