Женская сборная Италии выиграла в номинации ANOC Awards

В Португалии состоялась церемония награждения Ассоциации национальных олимпийских комитетов ANOC Awards. Победителем в номинации «Лучшая женская команда Парижа-2024» стала волейбольная сборная Италии.

Итальянская национальная команда впервые в истории выиграла титул олимпийских чемпионок, не уступив ни в одном матче за весь турнир. До Парижа-2024 Италия ни разу не проходила дальше четвертьфиналов на Олимпийских играх.

Награду от лица сборной получила связующая Карлотта Камби.

«Четвертьфиналы всегда были нашим самым большим препятствием, но в этом году наш настрой изменился благодаря нашему тренеру Хулио Веласко и всему персоналу, так что спасибо всей моей команде», — приводит слова Камби пресс-служба Международной федерации волейбола.

Камби также отметила, что теперь сборная сосредоточена на чемпионате мира в Таиланде в 2025 году.