Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Олимпийский чемпион Обмочаев продолжит карьеру в чемпионате Беларуси

Олимпийский чемпион Обмочаев продолжит карьеру в чемпионате Беларуси
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Алексей Обмочаев продолжит карьеру в чемпионате Беларуси. 35-летний либеро будет выступать за «Борисов». Ранее с этой командой подписали контракты ещё два россиянина — доигровщик Антон Карпухов и блокирующий Инал Тавасиев.

«Так совпало, что три игрока, выступавших вместе в «Кузбассе», оказались доступны. Мы ждём, что эти мастера помогут нам добиться хороших результатов. Кроме того, для наших молодых игроков большой плюс поработать со столь опытными волейболистами, чемпионами России и олимпийским чемпионом.

Когда Алексей выразил желание нам помочь, мы долго не раздумывали. Такой игрок, безусловно, украсит весь чемпионат Беларуси. Дай бог, всё будет нормально», — приводит слова директора «Борисова» Владимира Вертелко «Спорт Бизнес Online».

В прошлом сезоне Обмочаев выступал за сургутский клуб «Газпром-Югра», однако покинул команду в марте, ещё до окончания сезона.

Материалы по теме
Мусэрский, Федоровцева, Абаев. Кто из наших волейболистов покоряет зарубежные чемпионаты
Мусэрский, Федоровцева, Абаев. Кто из наших волейболистов покоряет зарубежные чемпионаты
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android