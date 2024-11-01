Олимпийский чемпион Обмочаев продолжит карьеру в чемпионате Беларуси

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Алексей Обмочаев продолжит карьеру в чемпионате Беларуси. 35-летний либеро будет выступать за «Борисов». Ранее с этой командой подписали контракты ещё два россиянина — доигровщик Антон Карпухов и блокирующий Инал Тавасиев.

«Так совпало, что три игрока, выступавших вместе в «Кузбассе», оказались доступны. Мы ждём, что эти мастера помогут нам добиться хороших результатов. Кроме того, для наших молодых игроков большой плюс поработать со столь опытными волейболистами, чемпионами России и олимпийским чемпионом.

Когда Алексей выразил желание нам помочь, мы долго не раздумывали. Такой игрок, безусловно, украсит весь чемпионат Беларуси. Дай бог, всё будет нормально», — приводит слова директора «Борисова» Владимира Вертелко «Спорт Бизнес Online».

В прошлом сезоне Обмочаев выступал за сургутский клуб «Газпром-Югра», однако покинул команду в марте, ещё до окончания сезона.