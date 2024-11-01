Волейболисты «Белогорья» сыграют в Кубке России в форме, посвящённой борьбе против рака

Волейбольный клуб «Белогорье» представил форму, в которой команда будет выступать в матчах Кубка России. Новый комплект подготовили для того, чтобы привлечь внимание к проблеме рака.

«Уже в Новосибирске «львы» выйдут в нехарактерных для себя цветах, но ничего не изменится в их жажде борьбы и стремлении в победе. Только добавится еще надежда этим самым помочь больным людям, обратить внимание многих тысяч любителей волейбола и просто неравнодушных жителей нашей страны на острую проблему», — прокомментировали в клубе новую форму.

2 ноября в первом матче 1/4 финала Кубка России «Белогорье» сыграет на выезде против новосибирского «Локомотива». Ответная встреча пройдёт в Туле 9 ноября.