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Женская Суперлига: расписание игрового дня 2 ноября

Женская Суперлига: расписание игрового дня 2 ноября
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Сегодня, 2 ноября, стартует 8-й тур женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 8-й тур. 2 ноября:

  • 17:00 мск. «Динамо-Краснодар»  — «Заречье-Одинцово».
  • 17:00 мск. «Протон» (Саратов) — «Динамо-Метар» (Челябинск).
  • 18:00 мск. «Динамо» (Москва) — «Спарта» (Нижний Новгород).

Напомним, предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025 (ж)
Календарь Суперлиги-2024/2025 (ж)
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