Женская Суперлига: расписание игрового дня 2 ноября

Сегодня, 2 ноября, стартует 8-й тур женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 8-й тур. 2 ноября:

17:00 мск. «Динамо-Краснодар» — «Заречье-Одинцово».

17:00 мск. «Протон» (Саратов) — «Динамо-Метар» (Челябинск).

18:00 мск. «Динамо» (Москва) — «Спарта» (Нижний Новгород).

Напомним, предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».