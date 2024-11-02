«Енисей» обыграл кемеровский «Кузбасс» в первом матче 1/4 финала Кубка России по волейболу

Сегодня, 2 ноября, в Красноярске состоялся первый матч 1/4 финала Кубка России по волейболу, в котором встречались местный «Енисей» и «Кузбасс» из Кемерова. Игра завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:21, 23:25, 25:19) в пользу хозяев площадки.

Ответный матч пройдёт 10 ноября в Кемерове.

В другом матче 1/4 финала Кубка страны сегодня встречаются «Локомотив» (Новосибирск) и «Белогорье» из Белгорода. В воскресенье, 3 ноября, состоятся два противостояния одноклубников. Между собой сыграют динамовцы из Москвы и Соснового Бора, а в Санкт-Петербурге на площадку выйдут два «Зенита» — местный и казанский.