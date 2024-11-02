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«Белогорье» обыграло новосибирский «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России

«Белогорье» обыграло новосибирский «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России
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Сегодня, 2 ноября, в Красноярске состоялся матч 1/4 финала Кубка России, в котором встречались волейболисты «Белогорья» (Белгород) и команда из Новосибирска «Локомотив». Матч завершился со счётом 3:2 (17:25, 25:23, 25:23, 17:25, 7:25) в пользу «Белогорья».

Кубок России (м) . 1/4 финала. 1-й матч
02 ноября 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
2 : 3
Белогорье
Белгород
Локомотив: Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Вылков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Костадинов, Кобзарь
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев

Ранее красноярский «Енисей» обыграл «Кузбасс» из Кемерова. Игра завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:21, 23:25, 25:19) в пользу хозяев площадки.

В воскресенье, 3 ноября, состоятся два противостояния. Между собой сыграют динамовцы из Москвы и Соснового Бора (Ленинградская область), а в Санкт-Петербурге на площадку выйдут два «Зенита» — местный и казанский.

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