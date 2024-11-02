Московское «Динамо» обыграло «Спарту» в 8-м туре Суперлиги

Сегодня, 2 ноября, московское «Динамо» обыграло волейболисток «Спарты» из Нижнего Новгорода в матче 8-го тура женской Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:13, 25:21, 26:24).

Ранее краснодарское «Динамо» уступило команде «Заречье-Одинцово» — 2:3 (18:25, 25:19, 25:27, 25:20, 10:15), а саратовский «Протон» проиграл челябинскому клубу «Динамо-Метар» — 1:3 (16:25, 23:25, 25:23, 18:25).

Напомним, предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».