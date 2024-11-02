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Женская Суперлига: результаты игрового дня 2 ноября

Женская Суперлига: результаты игрового дня 2 ноября
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Сегодня, 2 ноября, стартует 8-й тур женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 8-й тур. 2 ноября:

  • «Динамо-Краснодар» — «Заречье-Одинцово» -  2:3 (18:25, 25:19, 25:27, 25:20, 10:15);
  • «Протон» (Саратов) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 1:3 (16:25, 23:25, 25:23, 18:25);
  • «Динамо» (Москва) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:0 (25:13, 25:21, 26:24).

Напомним, предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

Календарь Суперлиги-2024/2025 (Ж)
Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025 (Ж)
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