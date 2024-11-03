Женская Суперлига: расписание игрового дня 3 ноября

Сегодня, 3 ноября, стартует 8-й тур женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 8-й тур. 3 ноября:

15:00 мск — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Енисей» (Красноярск);

18:00 мск — «Динамо-Ак-Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининградская область);

18:00 мск — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Омичка» (Омская область).

Напомним, предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».