«Зенит-Казань» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в первом матче 1/4 финала Кубка России
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Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» на выезде обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в первом матче четвертьфинала Кубка России – 2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:14, 20:25, 25:22, 25:22) в пользу команды из Казани. Это восьмая подряд победа казанцев над одноклубниками из Санкт-Петербурга.
Кубок России (м) . 1/4 финала. 1-й матч
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Ответный матч состоится 10 ноября.
В другом матче 1/4 финала Кубка страны в эти минуты в Сосновом Бору (Ленинградская область) встречаются местное «Динамо» и московское «Динамо».
Волейбол. Мужчины. Кубок России, 1/4 финала.
Первый матч:
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Зенит-Казань» (Казань) – 1:3 (14:25, 25:20, 22:25, 22:25).
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