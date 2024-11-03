Волейболисты «Динамо-ЛО» победили столичное «Динамо» в 1-м матче 1/4 финала Кубка России

Волейболисты московского «Динамо» на выезде уступили «Динамо-ЛО» из Соснового Бора Ленинградской области в первом матче 1/4 финала Кубка России – 2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:2 (19:25, 25:22, 25:22, 19:25, 15:12) в пользу хозяев площадки.

Ответный матч состоится 11 ноября.

В другом матче 1/4 финала Кубка страны волейболисты клуба «Зенит-Казань» в гостях обыграли санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3:1 (25:14, 20:25, 25:22, 25:22).

Волейбол. Мужчины. Кубок России, 1/4 финала.

Первый матч:

«Динамо-ЛО» (Сосновый Бор, Ленинградская область) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (19:25, 25:22, 25:22, 19:25, 15:12).