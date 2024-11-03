Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболисты «Динамо-ЛО» победили столичное «Динамо» в 1-м матче 1/4 финала Кубка России

Волейболисты «Динамо-ЛО» победили столичное «Динамо» в 1-м матче 1/4 финала Кубка России
Комментарии

Волейболисты московского «Динамо» на выезде уступили «Динамо-ЛО» из Соснового Бора Ленинградской области в первом матче 1/4 финала Кубка России – 2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:2 (19:25, 25:22, 25:22, 19:25, 15:12) в пользу хозяев площадки.

Кубок России (м) . 1/4 финала. 1-й матч
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Барабаш, Бирюков, Лапин, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш

Ответный матч состоится 11 ноября.

В другом матче 1/4 финала Кубка страны волейболисты клуба «Зенит-Казань» в гостях обыграли санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3:1 (25:14, 20:25, 25:22, 25:22).

Волейбол. Мужчины. Кубок России, 1/4 финала.

Первый матч:

«Динамо-ЛО» (Сосновый Бор, Ленинградская область) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (19:25, 25:22, 25:22, 19:25, 15:12).

Материалы по теме
«Зенит-Казань» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в первом матче 1/4 финала Кубка России
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android