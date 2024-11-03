Волейболисты «Динамо-ЛО» победили столичное «Динамо» в 1-м матче 1/4 финала Кубка России
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Волейболисты московского «Динамо» на выезде уступили «Динамо-ЛО» из Соснового Бора Ленинградской области в первом матче 1/4 финала Кубка России – 2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:2 (19:25, 25:22, 25:22, 19:25, 15:12) в пользу хозяев площадки.
Кубок России (м) . 1/4 финала. 1-й матч
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Барабаш, Бирюков, Лапин, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
Ответный матч состоится 11 ноября.
В другом матче 1/4 финала Кубка страны волейболисты клуба «Зенит-Казань» в гостях обыграли санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3:1 (25:14, 20:25, 25:22, 25:22).
Волейбол. Мужчины. Кубок России, 1/4 финала.
Первый матч:
«Динамо-ЛО» (Сосновый Бор, Ленинградская область) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (19:25, 25:22, 25:22, 19:25, 15:12).
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