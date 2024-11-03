Калининградский «Локомотив» потерпел первое поражение в женской Суперлиге — 2024/2025

Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда потерпел первое поражение в женской волейбольной Суперлиге-2024/2025. Сегодня, 3 ноября, в 8-м туре он проиграл казанскому «Динамо-Ак Барс» со счётом 0:3 (22:25, 14:25, 13:25). До этого «Локомотив» одержал семь побед подряд.

В следующем туре калининградский «Локомотив» сыграет с «Протоном» (Саратов). «Динамо-Ак Барс» сразится с «Тулицей» из Тульской области. На данный момент «Локомотив» занимает второе место в чемпионате с 20 очками, «Динамо-Ак Барс» — первое (24 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».