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Калининградский «Локомотив» потерпел первое поражение в женской Суперлиге — 2024/2025

Калининградский «Локомотив» потерпел первое поражение в женской Суперлиге — 2024/2025
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Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда потерпел первое поражение в женской волейбольной Суперлиге-2024/2025. Сегодня, 3 ноября, в 8-м туре он проиграл казанскому «Динамо-Ак Барс» со счётом 0:3 (22:25, 14:25, 13:25). До этого «Локомотив» одержал семь побед подряд.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 8-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив К
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Зайцева, Воронкова, Галкина, Бровкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Аслямова, Каракурт

В следующем туре калининградский «Локомотив» сыграет с «Протоном» (Саратов). «Динамо-Ак Барс» сразится с «Тулицей» из Тульской области. На данный момент «Локомотив» занимает второе место в чемпионате с 20 очками, «Динамо-Ак Барс» — первое (24 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».

Календарь женской Суперлиги
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