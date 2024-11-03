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Женская Суперлига: результаты игрового дня 3 ноября

Женская Суперлига: результаты игрового дня 3 ноября
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Сегодня, 3 ноября, прошли матчи 8-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 8-й тур. 3 ноября:

  • «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (26:24, 25:16, 25:20);
  • «Динамо-Ак-Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининградская область) — 3:0 (25:22, 25:14, 25:13);
  • «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Омичка» (Омская область) — 3:0 (25:18, 25:18, 25:13).

Напомним, предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

Календарь женской Суперлиги
Таблица женской Суперлиги
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