Женская Суперлига: результаты игрового дня 3 ноября

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Сегодня, 3 ноября, прошли матчи 8-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 8-й тур. 3 ноября:

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (26:24, 25:16, 25:20);

«Динамо-Ак-Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининградская область) — 3:0 (25:22, 25:14, 25:13);

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Омичка» (Омская область) — 3:0 (25:18, 25:18, 25:13).

Напомним, предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».