Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Кубинец Консепсион покинул АСК

Кубинец Консепсион покинул АСК
Комментарии

Кубинский центральный блокирующий Хавьер Консепсион покинул нижегородский АСК. В Суперлиге волейболист сыграл восемь матчей и набрал 55 очков при показателе полезности «+31».

«Наши пути сейчас расходятся. Это очень грустный момент для меня. Я ухожу, потому что думаю о ментальном здоровье. Я думал, что это действительно может быть хороший сезон. Я хочу пожелать удачи моим одноклубникам. Они в любом случае остаются моими товарищами», — заявил Консепсион в прощальном интервью пресс-службе АСК.

Новым клубом кубинца станет иранский «Шахдаб», занимающий пятое место в национальном чемпионате.

АСК проиграл все восемь матчей на старте сезона и замыкает турнирную таблицу мужской Суперлиги.

Материалы по теме
Мусэрский, Федоровцева, Абаев. Кто из наших волейболистов покоряет зарубежные чемпионаты
Мусэрский, Федоровцева, Абаев. Кто из наших волейболистов покоряет зарубежные чемпионаты
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android