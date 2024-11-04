Кубинец Консепсион покинул АСК

Кубинский центральный блокирующий Хавьер Консепсион покинул нижегородский АСК. В Суперлиге волейболист сыграл восемь матчей и набрал 55 очков при показателе полезности «+31».

«Наши пути сейчас расходятся. Это очень грустный момент для меня. Я ухожу, потому что думаю о ментальном здоровье. Я думал, что это действительно может быть хороший сезон. Я хочу пожелать удачи моим одноклубникам. Они в любом случае остаются моими товарищами», — заявил Консепсион в прощальном интервью пресс-службе АСК.

Новым клубом кубинца станет иранский «Шахдаб», занимающий пятое место в национальном чемпионате.

АСК проиграл все восемь матчей на старте сезона и замыкает турнирную таблицу мужской Суперлиги.