Владимир Алекно: надо немного потерпеть всем, у нас нет равнодушных, все переживают

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал домашнее поражение от казанского «Зенита» в первом матче 1/4 финала Кубка России (1:3).

«Казань на сегодняшний день сильнее, об этом говорит результат. То количество ошибок, которое совершаем — мы делаем сами, а где-то нас вынуждает соперник. Думаю, было много моментов, которые порадовали зрителей, и для меня это был шаг вперёд. С тем количеством ошибок, которые мы делали, тяжело обыграть любую команду. «Зенит-Казань» невозможно. Пока так. Каждый день мы работаем над уменьшением собственных ошибок. Что-то получается, а что-то нет. Думаю, что надо потерпеть немного всем. Я понимаю, чего от нас ждут, но пока так. У нас нет равнодушных, переживают все. Тренируются, чтобы побеждать. Есть свои сложности, но я думаю, что ситуация решится», — заявил Алекно пресс-службе клуба в послематчевом интервью.

Ответный матч 1/4 финала Кубка России между командами состоится в Казани 10 ноября.