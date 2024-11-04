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Владимир Алекно: надо немного потерпеть всем, у нас нет равнодушных, все переживают

Владимир Алекно: надо немного потерпеть всем, у нас нет равнодушных, все переживают
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал домашнее поражение от казанского «Зенита» в первом матче 1/4 финала Кубка России (1:3).

Кубок России (м) . 1/4 финала. 1-й матч
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

«Казань на сегодняшний день сильнее, об этом говорит результат. То количество ошибок, которое совершаем — мы делаем сами, а где-то нас вынуждает соперник. Думаю, было много моментов, которые порадовали зрителей, и для меня это был шаг вперёд. С тем количеством ошибок, которые мы делали, тяжело обыграть любую команду. «Зенит-Казань» невозможно. Пока так. Каждый день мы работаем над уменьшением собственных ошибок. Что-то получается, а что-то нет. Думаю, что надо потерпеть немного всем. Я понимаю, чего от нас ждут, но пока так. У нас нет равнодушных, переживают все. Тренируются, чтобы побеждать. Есть свои сложности, но я думаю, что ситуация решится», — заявил Алекно пресс-службе клуба в послематчевом интервью.

Ответный матч 1/4 финала Кубка России между командами состоится в Казани 10 ноября.

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