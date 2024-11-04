«У нас как будто выживание со всех сторон». Алексей Вербов — о травмах в «Зените-Казань»
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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов после победы над «Зенитом» СПб (3:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России рассказал о ситуации с травмами в команде.
Кубок России (м) . 1/4 финала. 1-й матч
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
«Мучаемся, как и все другие команды, с травмами и болячками. Не можем сейчас быть в оптимальном состоянии. У нас как будто выживание со всех сторон, мы терпим, но тем приятнее. Сжали зубы, добились нужного результата на данный момент и смотрим вперёд», — отметил Вербов в послематчевом интервью.
Ответный матч 1/4 финала Кубка России между командами состоится в Казани 10 ноября. Чтобы пройти в полуфинал, команде Вербова достаточно будет выиграть два сета.
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