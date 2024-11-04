«У нас как будто выживание со всех сторон». Алексей Вербов — о травмах в «Зените-Казань»

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов после победы над «Зенитом» СПб (3:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России рассказал о ситуации с травмами в команде.

«Мучаемся, как и все другие команды, с травмами и болячками. Не можем сейчас быть в оптимальном состоянии. У нас как будто выживание со всех сторон, мы терпим, но тем приятнее. Сжали зубы, добились нужного результата на данный момент и смотрим вперёд», — отметил Вербов в послематчевом интервью.

Ответный матч 1/4 финала Кубка России между командами состоится в Казани 10 ноября. Чтобы пройти в полуфинал, команде Вербова достаточно будет выиграть два сета.