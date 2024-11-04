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Алексей Вербов объяснил, почему «Зенит-Казань» проиграл сет «Зениту» в матче Кубка России

Алексей Вербов объяснил, почему «Зенит-Казань» проиграл сет «Зениту» в матче Кубка России
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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов после победы над «Зенитом» СПб (3:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России рассказал о причинах неудачной игры своей команды во втором сете.

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал гостевую победу над «Зенитом» СПб (3:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России.

«В моменте мы играли отвратительно и своими руками подарили вторую партию сопернику. Это связано со слишком лёгким первым сетом, он ввёл нас в заблуждение. Вроде начали хорошо, сфокусированно, но во второй партии были не похожи сами на себя и пострадали от этого. Возможно, было много самоуверенности, с этим нужно разбираться.

Кубок России (м) . 1/4 финала. 1-й матч
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

Но внутреннее ощущение было самоуверенное. Мы думали, что Питер выйдет и допустит те же ошибки, что и в прошлом матче. Они начали играть очень хорошо, были классные розыгрыши в защите. И если от Жени Гребенникова мы это ожидаем, то в этот раз и от их центральных отлетало всё, как нужно. Думаю, что зрителям матч понравился. Будем продолжать работать над собой, совершенствовать свою игру», — приводит слова Вербова официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Ответный матч 1/4 финала Кубка России между командами состоится в Казани 10 ноября.

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