Алексей Вербов объяснил, почему «Зенит-Казань» проиграл сет «Зениту» в матче Кубка России

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов после победы над «Зенитом» СПб (3:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России рассказал о причинах неудачной игры своей команды во втором сете.

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал гостевую победу над «Зенитом» СПб (3:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России.

«В моменте мы играли отвратительно и своими руками подарили вторую партию сопернику. Это связано со слишком лёгким первым сетом, он ввёл нас в заблуждение. Вроде начали хорошо, сфокусированно, но во второй партии были не похожи сами на себя и пострадали от этого. Возможно, было много самоуверенности, с этим нужно разбираться.

Но внутреннее ощущение было самоуверенное. Мы думали, что Питер выйдет и допустит те же ошибки, что и в прошлом матче. Они начали играть очень хорошо, были классные розыгрыши в защите. И если от Жени Гребенникова мы это ожидаем, то в этот раз и от их центральных отлетало всё, как нужно. Думаю, что зрителям матч понравился. Будем продолжать работать над собой, совершенствовать свою игру», — приводит слова Вербова официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Ответный матч 1/4 финала Кубка России между командами состоится в Казани 10 ноября.