«Верона» Абаева проиграла «Модене» и прервала серию из четырёх побед

В матче 6-го тура итальянской Серии А1 «Верона» на своей площадке проиграла «Модене» 2:3 (25:22, 18:25, 25:18, 21:25, 12:15).

Российский связующий Константин Абаев вышел в стартовом составе и отыграл две партии, после чего его заменил Лука Спирито. В четвёртом и пятом сете Абаев выходил на замену на подачу.

Это поражение стало для «Вероны» вторым в шести турах и прервало серию из четырёх побед. У команды в активе 12 очков, она идёт на четвёртой позиции. Лидирует «Пьяченца», выигравшая все шесть матчей и набравшая 17 баллов, у «Перуджи» также нет поражений, но на одно очко меньше в активе.

В 7-м туре чемпионата Италии «Верона» 10 ноября сыграет в гостях против «Трентино».