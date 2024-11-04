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Россиянка Маркова стала самым результативным игроком «Вакифбанк» в матче с «Фенербахче»

Россиянка Маркова стала самым результативным игроком «Вакифбанк» в матче с «Фенербахче»
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Турецкий волейбольный клуб «Вакифбанк», за который выступает российская доигровщица Марина Маркова, нанёс первое поражение в сезоне лидеру турнирной таблицы «Фенербахче» в рамках 7-го тура Лиги Султанлар. Матч завершился со счётом 3:2 (25:23, 14:25, 23:25, 25:17, 15:10).

Самым результативным игроком встречи стала россиянка. Маркова набрала 30 очков, из которых 26 она заработала на атаке, поставила два блока и подала два эйса.

Благодаря победе в матче с «Фенербахче» «Вакифбанк» поднялся сразу на две строчки в турнирной таблице и после 7-го тура занимает третье место.

Напомним, ранее стало известно, что к тренировкам с «Вакифбанком» присоединилась российская связующая Екатерина Лазарева. В заявку на матч россиянка не попала.

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