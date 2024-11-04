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Только две россиянки смогли набрать очки в 6-м туре итальянской Серии А1

В Италии завершился 6-й тур женской волейбольной Серии А1. В ходе матчей только две из семи россиянок смогли набрать очки за итальянские клубы.

«Кунео» Анастасии Капраловой одержал победу над «Ромой» со счётом 3:1 (22:25, 25:19, 25:15, 25:22). Это первый успех команды за шесть туров. Россиянка набрала 20 очков и стала самым результативным игроком матча.

«Тальмассонс» Яны Щербань уступил «Кьери» Анастасии Ляшко со счётом 2:3 (18:25, 25:21, 18:25, 26:24, 10:15). Щербань набрала 18 очков, Ляшко на площадку не вышла.

«Мегабокс Валлефолья» Виктории Кобзарь со счётом 1:3 (25:17, 23:25, 24:26, 20:25) уступил «Бергамо». Россиянка вышла на площадку в четвёртом сете, но очков не набрала.

«Савино Дель Бене» (Скандиччи), за которое выступают экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова, со счётом 0:3 (20:25, 23:25, 28:30) уступило «Имоко Конельяно». Антропова набрала 26 очков, Котикова на площадку не вышла.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, одержал победу над «Иль Бизонте Фиренце» со счётом 3:1 (25:21, 21:25, 25:21, 25:18). Толок и Акимова в матче не участвовали.

После 6-го тура итальянской Серии А1 «Скандиччи» Котиковой и Антроповой и «Новара» Толок и Акимовой поменялись позициями. «Новара» заняла третью строчку в турнирной таблице, «Скандиччи» — четвёртую. Клуб «Кьери» Ляшко опустился на одну позиции вниз — шестое место, «Валлефолья» Кобзарь и «Тальмассонс» Щербань сохранили седьмое и 12-е места соответственно. Команда «Кунео» Капраловой поднялась с последнего, 14-го, места на 11-е.